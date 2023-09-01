Yağmur bulutları İstanbul yerine başka ile gitti. Meteorologlar bulutları suçladı: Kahrolası bulutlar yanlış yere gittiler

Hava sıcaklıklarından bunalan İstanbulluların, günlerdir yollarını gözlediği ve uzmanların da ‘İstanbul’a yağmur geliyor’ açıklamaları bütün İstanbulluları heyecanlandırmıştı. Fakat bir türlü gelmek bilmeyen yağmur bulutları hakkında üzücü bilgiyi Kerem Ökten, sosyal medya hesabından verdi.

“BULUTLAR ORGANİZE OLAMADI”

İstanbulluları üzen o bilgiyi bugün sosyal medya hesabından veren Kerem Ökten, bulutların organize olamadığını şu sözlerle açıkladı: “Bütün Dünya meteoroloji modelleri İstanbul'a yağış verdi; fakat bulutlar organize olamadı. Yapacak bir şey yok...”

“BAZEN ŞARTLAR BÖYLE GELİŞEBİLİR”

Demoralize olmaya gerek olunmadığını ifade eden Ökten, 2008 yılı örneğini vererek, “Hiç demoralize olmaya gerek yok. 2008'de İstanbul'a yağış bırakmadan geçen bulutlar, Kocaeli'ye 100 mm yağış bırakmıştı. Sonra Şubat'ta ne karlar yağdı. Bazen şartlar böyle gelişebilir...” dedi.

İSTANBUL YERİNE KOCAELİ’YE GİTTİLER

İstanbulluların günlerdir beklediği o yağmur bulutları kenti mega kenti es geçerek Kocaeli semalarında konuşlandı. Kocaeli’de ikamet eden bir vatandaş, İstanbulluların beklediği yağmur’un videosunu çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Kerem Ökten’de bu anları sosyal medya hesabından paylaşıp, “An itibarıyla Kocaeli…” yorumunu yaptı.