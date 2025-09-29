Yağmur İstanbul trafiğini felç etti! Bazı yollar tamamen kilitlendi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava sonrası kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Haftanın ilk iş gününde işe gidiş saatlerinde D-100 karayolu başta olmak üzere birçok ana arterde araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 90’a çıkarken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 74 olarak kaydedildi. İstanbul’da mevcut trafik yoğunluğu saat 09.26 itibari ile yüzde 80 seviyesine geriledi.

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARDI

Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentleri sarı kodla uyardı. İstanbul özellikle Anadolu Yakası’nda kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre kuvvetli rüzgar ve yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.