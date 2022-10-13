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Yağmurdan neden korkulur?

Pek çoğumuz için yağmur keyiflidir. Ancak bazıları için tam anlamıyla kabus olur. Bu durumu yaşayanlar yağmur korkusu verilen ombrofobi olarak adlandırılan yağmur korkusu hastalığıyla başbaşa kalmıştır. İşte yağmur korkusu ile ilgili detaylı bilgiler…

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:31
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Yağmur korkusu (ombrofobi) nedir?

Yağmurdan neden korkulur?
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Yağmur korkusunun kökeni Yunanca Ombros yani sağanak yağmurdan geliyor. Yağmur fobisi olan kişiler, yüklü bulutları görünce, yağmurdan bahsedilince, ya da dışarıda yağmur altında kaldıklarında aşırı korku yaşıyor. Yağmur fobisi kişinin yağmur yağdığında, yağmur damlalarının aşırı hızlanabileceğini, sel gibi doğa felaketlerine neden olabileceğini düşünerek irrasyonel bir tehdit hissediyor. Böyle durumda kişi panik atak geçiriyor. Bu durum aynı şekilde, su korkusu (hidrofobi) ya da sel korkusu (antiofobi) ile ilişkilendiriliyor. Çünkü her ikisinde de birey yüzüne gelebilecek bir suyun boğulma hissi yaratmasından korkuyor.

Yağmur korkusu temelde bir güvensizlik duygusu ile karakterize edilebiliyor. Fobik olan kişi, yağmur yağmaya başlayınca, "Ya, asit yağmuru yağarsa?, Yağmur hızlanırsa, dünyanın sonu gibi bir felakete mi dönüşecek? Yağmur hızlanırsa ve ben tehlike altına girersem?" gibi düşüncelere kapılabiliyor.

YAĞMUR KORKUSU BELİRTİLERİ NASIL ANLAŞILIR?

Yağmur fobisi olan kişiler, dışarı çıkmaktan korkma eğiliminde oluyor ve genellikle evlerini terk etmekten korkuyorlar. Çünkü ombrofobisi olan kişi, dışarıdayken yağmurun yağmaya başlaması düşüncesi ile sürekli kendisini endişeli hissediyor.

Ombrofobikler, hava durumu raporlarını en çok ve düzenli olarak takip ediyor. Hava durumu raporları yağmur ihtimali veriyorsa kişi evde kalmayı tercih ediyor. Böyle olunca da kişinin sosyal hayatı lt üst oluyor.

Yani yağmur korkusu, çoğunlukla erken çocukluk döneminde gelişiyor. Ayrıca, çocuk evde başka birinde bu korkunun olduğuna tanıklık ederse, erişkinlikte aynı korkuya sahip olabiliyor. Erişkinlikte yağmur kaynaklı bir doğa olayına tanıklık etmiş olmak da yağmur fobisi gelişimini tetikleyebiliyor.

YAĞMUR KORKUSNDAN NASIL KURTULUNUR?

Yağmur korkusu tedavisi için diğer tüm fobilerde kullanılan tedavi yöntemleri tercih ediliyor. Yani, çoğunlukla psikoterapi teknikleri, veya gerekli ise ilaç tedavisi gerekiyor. Kullanılan psikoterapi yöntemleri ise şöyle:

Maruz bırakma,
duyarsızlaştırma ve
bilişsel davranışçı terapi
nefes egzersizleri

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