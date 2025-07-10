Yağmur sonrası denizdeki büyük gizli tehlike ortaya çıktı

Yoğun yağışların ardından denize girmek, özellikle çocuklar olmak üzere tüm bireylerde ciddi enfeksiyon risklerine yol açabilir.

Uzmanlar, yağmur sonrası deniz suyuna karışan mikroorganizmaların mide-bağırsak, kulak, cilt ve göz enfeksiyonlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, “Yağmur sonrası dere, kanalizasyon ve yüzey sularının denize karışması, su kalitesini ciddi şekilde bozar. Bu da ishal, kusma, kulak ağrısı ve cilt döküntüleri gibi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

YAĞMUR SONRASI DENİZ SUYU NEDEN RİSKLİ?

Bilimsel araştırmalar, yağmur sularının denize taşıdığı bakteriler, virüsler ve parazitlerin ciddi sağlık tehditleri oluşturabileceğini ortaya koydu.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan bir çalışma, yağış sonrası kıyı sularında Escherichia coli ve Enterococcus gibi fekal bakterilerin konsantrasyonunun arttığını gösterdi. Bu bakteriler, özellikle bağışıklık sistemi hassas olan çocuklarda ishal, karın ağrısı ve ateş gibi semptomlara neden olabilir.

Uluslararası uzmanlar da yağmur sonrası deniz suyunun tehlikelerine dikkat çekti.

İngiltere’de bulunan Southampton Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Prof. Dr. William Gaze, “Yoğun yağışlar, kanalizasyon sistemlerinden taşan atık suların denize ulaşmasına neden olabilir. Bu sular, Vibrio türleri gibi patojenlerle yüklü olabilir ve deri enfeksiyonlarından ciddi solunum yolu hastalıklarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

Gaze, özellikle kıyıya yakın durgun ve köpüklü suların enfeksiyon riskini artırdığını vurguladı.

ENFEKSİYON BELİRTİLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, kirli deniz suyuyla temas eden bireylerde enfeksiyon belirtilerinin genellikle 24-72 saat içinde ortaya çıktığını belirtti:

“İshal, kusma, halsizlik, göz kızarıklığı, kulak ağrısı ve ateş gibi semptomlar gözlemlenirse, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.”

Uzmanlar, yağmur sonrası denize girmek için en az 24-48 saat beklenmesi gerektiğini önerdi.

Kıyıdan uzak, akıntılı bölgelerin tercih edilmesi ve denizden sonra temiz suyla duş alınması, enfeksiyon riskini azaltmada etkili yöntemler arasında.

Uzmanlar, yüzme bilmeyen çocukların daha fazla su yutma eğiliminde olduğunu ve bu nedenle bağırsak enfeksiyonlarına daha yatkın olduklarını ifade etti:

“Yüzme bilen çocuklar, enfeksiyon riskine karşı daha az savunmasız. Bu nedenle küçük yaşta yüzme eğitimi almak önemli.”

BİLİMSEL VERİLER VE ÖNERİLER

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yayınlanan bir raporda, yağış sonrası deniz suyundaki Cryptosporidium ve Giardia gibi parazitlerin, özellikle çocuklarda ciddi bağırsak enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, Staphylococcus aureus gibi bakterilerin neden olduğu cilt enfeksiyonları, kirli suyla temas sonucu sıkça görüldü.

Uzmanlar, su geçirmez kulak tıkaçları ve yüzücü gözlüklerinin kullanılmasını, kişisel eşyaların paylaşılmamasını ve mayo gibi ıslak kıyafetlerin hemen değiştirilmesini önerdi.

SAĞLIKLI DENİZ KEYFİ İÇİN ÖNERİLER

Yağmur sonrası 24-48 saat bekleyin: Deniz suyunun temizlenmesi için zamana ihtiyaç var.

Kıyıdan uzak durun: Durgun ve köpüklü sular, enfeksiyon riskini artırır.

Temiz duş alın: Denizden sonra bol suyla duş alarak mikroorganizmaların vücuttan uzaklaştırılması sağlanmalı.

Kişisel eşyaları paylaşmayın: Havlu, terlik ve mayo gibi eşyalar enfeksiyon bulaşma riskini artırabilir.

Belirtileri izleyin: İshal, ateş, kulak veya göz ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa, vakit kaybetmeden doktora başvurun.