Yağmur sonrası Yeşilırmak’ta şaşırtan görüntü

Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonrası Yeşilırmak Nehri kahverengiye büründü. Ortaya çıkan manzara, nehir kenarında yürüyüş yapanların dikkatini çekti.

Samsun'un Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde etkili olan ve metrekareye 89,1 kilogram düşen yağmur, Yeşilırmak'ta alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu. Yüksek kesimlerden taşınan çamur ve toprak nedeniyle berrak rengini kaybeden nehir kısa sürede kahverengiye döndü. Yağış sonrası ortaya çıkan değişim, çevrede vakit geçiren vatandaşların ilgisini çekti. Nehir kenarında yürüyüş yapanlar, "Nehir sanki çamur akıyor gibi görünüyor" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

YAĞIŞ MİKTARLARI

Meteorolojik verilere göre Salıpazarı'nda metrekareye 89,1, Terme'de 68,9, Çarşamba'da 42,9, Salıpazarı Suluca köyünde 34,4, Yakakent Karaaba köyünde 21,3, Çarşamba Çakmak Barajı'nda 18,3, Tekkeköy Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nde 17,7, Vezirköprü Gölköy Orman Sahası'nda 12,6 ve Çarşamba Eğridere köyünde 12,4 kilogram yağış kaydedildi.