Yağmur sularındaki görünmez tehlike ortaya çıktı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek popülasyonlarının hızla çoğaldığı biliniyor. Özellikle göçmen ve istilacı sivrisinek türlerinin hastalık taşıma riskini artırdığını ifade etti.

Yağmur suyu birikintileri, sivrisinekler için ideal üreme alanları. Yazlıklarda, bahçelerde, hatta lastik tamircilerinin açık alanlarında biriken sular, bu zararlılar için mükemmel bir yaşam alanı oluşturdu.

Sivrisineklerin sadece kaşıntıya neden olan masum böcekler olmadığını vurgulayan uzmanlar, bu canlıların sıtma, Batı Nil virüsü, dang humması, sarıhumma ve fil hastalığı gibi ciddi sağlık tehditleri taşıdığını belirtti.

Özellikle yeni bölgelerde ortaya çıkan göçmen sivrisinek türlerinin ekosistemi bozarak daha önce görülmemiş hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini uzmanlar ifade ederek, “Bu türler, yerli türlerle rekabet ederek baskın hale geliyor ve yeni hastalık risklerini beraberinde getiriyor” diyerek halkı bilinçlendirmenin önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ÇARPICI GÖRÜŞLER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından Dr. Raman Velayudhan, sivrisinek kaynaklı hastalıkların küresel çapta her yıl milyonlarca insanı etkilediğini belirterek, “Sivrisinekler, özellikle durgun sularda üreyerek popülasyonlarını artırıyor. İklim değişikliği, bu türlerin yayılımını hızlandırıyor ve yeni bölgelerde hastalık riskini artırıyor” dedi.

Velayudhan, yağmur suyu birikintilerinin düzenli olarak temizlenmesi ve larva mücadelesinin önemini vurguladı.

Avrupa Çevre Ajansı’ndan (EEA) Dr. Bettina Menne ise iklim değişikliğinin sivrisinek popülasyonları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Artan sıcaklıklar ve ani yağışlar, sivrisineklerin üreme döngüsünü hızlandırıyor. Özellikle Aedes türü sivrisinekler, şehirlerdeki küçük su birikintilerinde bile çoğalabiliyor” dedi.

Menne, yerel yönetimlerin ve halkın ortak hareket ederek su birikintilerini ortadan kaldırması gerektiğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası bilim dergisi The Lancet’te yayımlanan bir araştırmaya göre, sivrisinek kaynaklı hastalıklar, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde her yıl 700 milyondan fazla insanı etkiledi.

Araştırma, yağmur suyu birikintilerinin sivrisinek larvaları için ideal bir ortam sunduğunu ve bu alanların kontrol altına alınmasının hastalık yayılımını yüzde 40’a kadar azaltabileceğini gösterdi.

Nature dergisinde yayımlanan bir başka çalışma, Aedes sivrisineklerinin şehirlerdeki su birikintilerine uyum sağlayarak “şehir sivrisinekleri” haline geldiğini ve gündüz saatlerinde bile aktif olduğunu ortaya koydu.

HALK NE YAPMALI, BELEDİYELER NE ÖNLEM ALMALI?

Halkın ev ve bahçe çevrelerinde su birikintilerini ortadan kaldırması gerektiğini vurgulandı.

Oluklarda, saksı altlarında veya açıkta bırakılan eski lastiklerde biriken sular, sivrisinekler için birer yuva. Bunları kurutmak ya da belediyelere bildirmek hayati önem taşıyor.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Yağmur suyu birikintilerinin sivrisinekler için beş yıldızlı otel konforu sunduğu gerçeği, halk sağlığı açısından ciddi bir uyarı niteliğinde.

Uzmanlar, bireylerin ve yerel yönetimlerin ortak hareket ederek bu birikintileri ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin etkisiyle artan sivrisinek popülasyonlarına karşı bilinçli bir mücadele, hastalıkların yayılımını önlemede kritik bir adım olacak.

Vatandaşlar, küçük bir su birikintisinin bile büyük bir tehdit oluşturabileceğini unutmamalı ve hemen harekete geçmeli.