Yağmur ülkeyi felç etti! 299 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurları birçok bölgede sel felaketine yol açtı. Resmî kaynaklara göre, 26 Haziran’dan bu yana devam eden aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 140'ı çocuk olmak üzere 299’a ulaştı, 715 kişi ise yaralandı.

YÜZLERCE YERLEŞİM YERİ SULAR ALTINDA



Muson yağmurlarının etkili olduğu bölgelerde yüzlerce yerleşim yeri sular altında kaldı. Sel nedeniyle altyapıda ciddi hasar oluştu, bazı yollar ve köprüler ulaşıma kapandı. NDMA verilerine göre, afetten etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güvenliği için tahliye çalışmaları başlatılırken şu ana kadar 2 bin 889 kişi güvenli alanlara yerleştirildi. Selden etkilenen bölgelerde toplam bin 676 evin zarar gördüğü bunlardan 562’sinin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Hükümet selden etkilenenlere gıda, içme suyu ve geçici barınma desteği sağlandığını, ihtiyaç duyulan bölgelere ek yardım ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.

