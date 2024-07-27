Yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA
Yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kartal'da aniden bastıran yağmur, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

İşe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, yağmurun etkisiyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışlı havanın etkili olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Kartal'da sabah saatlerinde yoğun yağmur başladı.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyeleriyle beklerken, bazıları şemsiye almayı unuttuğu için sığınacak yer aradı. Yağmur suları, yollarda sürücüler için de zor anlar yarattı.

Bazı vatandaşlar işe koşarak gitmeye çalışırken, bazıları da ellerindeki çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışın yer yer öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

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