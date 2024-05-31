Yağmur ve dolu aniden bastırdı

Sağanak ve yer yer dolu şeklinde meydana gelen yağışlar bazı ilçelerde tarım alanlarında zarara sebep oldu. Yağmur ve dolu Konya şehir merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

Öğle saatlerinde sonra aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı Konya merkezinin bazı yerlerinde daha da etkili oldu. Adeta bardaktan boşanırcasına etkili olan yağmur ve ardından gelen dolu yağışı ile caddelerde su birikintileri meydana geldi.

MGM'nin son verilerine göre, Konya’nın yağışlı havanın etkisinden çıkacağı ve hava sıcaklarının artacağı tahmin ediliyor.