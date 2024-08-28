Yağmur yağdı ama... Barajlardaki doluluk oranı düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yağmur yağdı ama... Barajlardaki doluluk oranı düştü

İstanbul’da boğaz çevresi ve bazı ilçelerde etkili olan birkaç semtte de su taşkınlarına neden olan yağış sonrasında barajların doluluk oranı merak ediliyordu. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre barajların doluluk oranı yüzde düşüş göstererek 47,59 olarak ölçüldü.

Megakent İstanbul’un yağmur özlemi dün yaşanan yağış sonrasında bir nebze de olsa dindi. Uzun süren mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ile kış döneminde yüzde 80’lerin de üzerine çıkan barajların doluluk oranı gün be gün düşerek yüzde 50 seviyelerinin de altına düşmüştü.

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Bazı barajlarda ise doluluk oranları yüzde 0 seviyesinin biraz üzerinde seyrederken barajların kurumasına kesin gözü ile bakılıyordu. Dün yaşanan yağış her ne kadar tüm ilçelerde etkili olmasa da bazı ilçelerde metre kare başına 26 kilograma kadar yağış düşmüştü.

Yağış öncesinde yüzde 47,94 olan barajların ortalama doluluk oranı yağış sonrasında bu sabah yapılan ölçüm ile yüzde 47.59 olarak ölçüldü.

İşte barajların doluluk oranı:

Ömerli Barajı: 29,96%

Darlık:13,63 %

Elmalı: 1,32 %

Terkos:24,2 %

Alibey: 1,26 %

Büyükçekmece: 16,87%

Sazlıdere: 10,89%

Istrancalar: 0,39 %

Kazandere: 0,62 %

Pabuçdere: 3,9 %

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