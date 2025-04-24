Yağmur yağdı enflasyon durgunlaştı

Zambiya’da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 16.5 seviyesinde sabit kalarak son dört ayın en düşük düzeyini korudu. Mart ayında da aynı oranda seyreden enflasyon, özellikle tarım ürünlerindeki fiyat düşüşlerinin etkisiyle yatay seyrini sürdürdü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artış oranı, Mart’taki yüzde 18.9’dan Nisan’da yüzde 18.7’ye geriledi. Bu yavaşlamada, yağışların etkisiyle sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi belirleyici oldu. Ancak zayıf seyreden yerel para birimi kwacha, gıda dışı ürünlerin fiyatlarını yukarı çekti. Gıda dışı enflasyon yüzde 13.2’den yüzde 13.4’e yükseldi.

Aylık bazda ise fiyatlar ülke genelinde yüzde 1 oranında arttı. Yetkililer, döviz kurundaki dalgalanmanın ithalata dayalı kalemlerde fiyat artışlarını beraberinde getirdiğini belirtiyor. Ekonomistler, önümüzdeki aylarda kwacha üzerindeki baskı sürdükçe gıda dışı kalemlerde fiyat artışlarının devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Zambiya Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için para politikalarını yakından izliyor. Analistler, enflasyonun kontrol altına alınmasında mevsimsel tarım üretimi ile döviz piyasasındaki gelişmelerin belirleyici olacağını ifade ediyor.