Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı

Meteoroloji uyardı...Yağmur yağınca yine ortaya klasik görüntüler ortaya çıktı.
Köprülerin artında otomobiller kaldı. İş başa düştü. Sürücüler sular altında kaldı.
bir Kur'an kursunu ise su bastı.
Görüntüler Kayseri'den...Yoğun yağışın artından ortaya bu görüntüler çıktı.
Kayseri'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Ekili tarım arazileri zarar gördü.
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu
Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu.
alas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda 3 araç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi alt geçitte 2 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, araç sürücülerini kurtardı
Kocasinan ilçesinde Tanpınar Kur'an Kursu’nu ise su bastı. Öğrenciler, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla Kur’an kursundaki öğrenciler tahliye edildi.
Sağanak ayrıca ekili tarım arazilerine zarar verirken, cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için de ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.