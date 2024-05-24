Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı

Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı
Kaynak: DHA

Kayseri'de meteorolojinin uyarısının ardından başlayan sağanak yağmur, bazı bölgelerde yaşamı felce uğrattı. Köprü altlarını su bastı, araçlar yolda kaldı.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 1

Meteoroloji uyardı...Yağmur yağınca yine ortaya klasik görüntüler ortaya çıktı.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 2

Köprülerin artında otomobiller kaldı. İş başa düştü. Sürücüler sular altında kaldı.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 3

bir Kur'an kursunu ise su bastı.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 4

Görüntüler Kayseri'den...Yoğun yağışın artından ortaya bu görüntüler çıktı.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 5

Kayseri'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. Ekili tarım arazileri zarar gördü.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 6

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 7

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 8

alas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda 3 araç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi alt geçitte 2 araç mahsur kaldı.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 9

İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, araç sürücülerini kurtardı

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 10

Kocasinan ilçesinde Tanpınar Kur'an Kursu’nu ise su bastı. Öğrenciler, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla Kur’an kursundaki öğrenciler tahliye edildi.

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Yağmur yağdı. Kayseri'yi sel aldı 11

Sağanak ayrıca ekili tarım arazilerine zarar verirken, cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için de ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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