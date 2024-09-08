Yağmur yerine kül ve toz yağıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi'nde, DEBA Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım San. Tic. AŞ'nin faaliyetleri mahalle sakinlerini ciddi şekilde rahatsız ediyor. Firmanın yaydığı kül, toz ve gürültü, günlük yaşamı zorlaştırıyor ve mahallede geniş bir memnuniyetsizlik yaratıyor.

TOZ VE KÜL YAĞIYOR

DEBA Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım San. Tic. AŞ'nin işletme faaliyetleri sırasında yayılan toz ve bacalardan akan kül, evlerin çevresinde ve bahçelerde büyük bir kirliliğe neden oluyor. Mahalle sakinleri, tarlalarının, araçlarının ve bahçedeki ürünlerinin toz ve kül içinde kaldığını belirterek, yetkililerden çözüm talep ediyor.

Yaşar Engin, tesisin açılmasından bu yana rahatlarının kalmadığını ifade ediyor:

“Her taraf toz duman içinde ve bahçede yetişen ürünler de pislik içinde kalıyor. Bu koku ve pislikten dolayı mahallede duramıyoruz. Arabalarımıza öyle bir pislik yapışıyor ki yıkasanız bile çıkmıyor. Hanımlar, cam ve balkon açamıyor. Geceleri ise makinelerin gürültü ve kokusundan duramıyoruz.”

Rıfat Arı ise, mahallede adeta yağmur gibi kül yağdığını belirtiyor. “Traktörün üstü toz ve her sabah bu şekilde temizliyoruz, yine aynı oluyor. Fındık bahçeleri aynı şekilde toz içinde. Ayrıca sesi ve gürültüsü de rahatsız ediyor. Tesis geldiği günden beri bizim en büyük meselemiz. Bahçemizden koparttığımız biberimiz, domatesimiz hepsi kül içinde oluyor. Gece yağmur gibi kül yağıyor. Uzun zamandır yağmur yağmadığı için bahçelerimizin üstü tamamen kül kaplandı ve yaprakları yaktı. Bu sebeple verim düştü ve işçiler bahçede çalışmak istemiyor. Çözüm için uğraşıyoruz ve yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz.”

Mahalle sakinleri, yetkililerden bu soruna acil bir çözüm bulunmasını bekliyor. Toz, kül ve gürültü nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi ve çevresel etkilerin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorlar.