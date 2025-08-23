Yağmur Yüksel ‘Dünya Aşk Günü’ dedi! Sevgilisini ilk kez paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yağmur Yüksel ‘Dünya Aşk Günü’ dedi! Sevgilisini ilk kez paylaştı

Hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yağmur Yüksel bu kez aş hayatıyla gündeme geldi. Yüksel sosyal medya hesabından Dünya Aşk Günü dedi, sevgilisini paylaştı. Oktay Ekinci ise o paylaşımı kalp emojisi koyarak öne çıkaranlarına ekledi.

"Kan Çiçekleri" dizisinde canlandırdığı Dilan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 23 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez aşk hayatıyla gündem oldu.

g.jpg

'İYİ Kİ' NOTUYLA PAYLAŞTI

Yüksel, Dünya Aşk Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Oktay Ekinci ile aşkını ilk kez duyurdu.

p.webp

Çiftin romantik karesi, hayranlarından büyük ilgi gördü. Yüksel’in paylaşımına, Ekinci’nin “İyi ki” notuyla verdiği yanıt ise dikkat çekti.

r5r.jpg

Genç oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

i9i8.jpg

ii8.jpg

ty.jpg

77u.jpg

uiiu.jpg

uuu.jpg

tgt.jpg

