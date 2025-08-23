Yağmur Yüksel ‘Dünya Aşk Günü’ dedi! Sevgilisini ilk kez paylaştı

"Kan Çiçekleri" dizisinde canlandırdığı Dilan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 23 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez aşk hayatıyla gündem oldu.

'İYİ Kİ' NOTUYLA PAYLAŞTI

Yüksel, Dünya Aşk Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Oktay Ekinci ile aşkını ilk kez duyurdu.

Çiftin romantik karesi, hayranlarından büyük ilgi gördü. Yüksel’in paylaşımına, Ekinci’nin “İyi ki” notuyla verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Genç oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.