Yağmurlarla birlikte su seviyesi arttı

Kaynak: İHA
Yağmurlarla birlikte su seviyesi arttı

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl nisan ve mayıs ayları yağmurlu geçince kurayan birçok dere ve nehir yeniden çağladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl nisan ve mayıs ayları yağmurlu geçince kurayan birçok dere ve nehir yeniden çağladı.

Kozan ilçesinin Bucak Mahallesi'nde yağmurların etkisiyle doğa yeniden canlandı. İlçede su ile narenciye ağaçlarının buluştuğu doğal gölette su seviyesi yükselince görsel şölen oluştu. Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen vatandaşlar ilçedeki doğal alanlara akın etti. Vatandaşlardan Mustafa Kandemir, "İlçemiz ve Kuzey Adana bahar ile çok güzel oldu. 4 yıl önce Kozan portakalının tescili alındı. Bu su gözü ülkemizde birçok yerde yok ve doğa büyük bir görsel sanat gibi bizleri ağırlıyor. Herkesin bu bölgeyi görmesini isteriz" dedi.

Son Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan o iddialara yanıt gecikmedi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan o iddialara yanıt gecikmedi!
3. Lig'de play-off 3. tur rövanş zamanı
3. Lig'de play-off 3. tur rövanş zamanı
Anderson Talisca 3. rap albümü Notas'ı yayınladı
Anderson Talisca 3. rap albümü Notas'ı yayınladı
Kurşunların hedefi motosikletli oldu
Kurşunların hedefi motosikletli oldu
Lacazette gözyaşlarıyla veda etti
Lacazette gözyaşlarıyla veda etti