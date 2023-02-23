Yağmurlu günlerde nasıl makyaj yapılmalı

SUYA DAYANIKLI MASKARA

Yağmurlu havalarda güzelliğinizden ödün vermek istemiyorsanız, suya dayanıklı maskara tercih edin.



KREM ALLIK

Krem allık, bu havalar için biçilmiş kaftan. Yağmurla boğuşurken yüzünüzden akıp gitmeyecek bir renge ihtiyacınız var.

PRİMER

Makyajınızın akıp gitmemesini istediğiniz her an makyaj bazlarından yardım alabilirsiniz.Yapmanız gereken tek şey; makyaj bazı ile bir zemin hazırlayarak, makyajınızı sabitlemek...

FONDÖTEN YERİNE BB KREM

Yağmurlu havalarda BB krem kullanmak; hem cildinizde ağırlık yapmaz, hem de ince yapısı nedeniyle daha uzun süre dayanır.