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Yağmurlu günlerde nasıl makyaj yapılmalı

Yağmurlu havalarda makyajınızın bozulmasını istemiyorsanız, o günlere özel makyaj yapabilirsiniz. İşte o makyaj türleri…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:53
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Yağmurlu günlerde makyaj nasıl yapılmalı

Yağmurlu günlerde nasıl makyaj yapılmalı
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SUYA DAYANIKLI MASKARA
Yağmurlu havalarda güzelliğinizden ödün vermek istemiyorsanız, suya dayanıklı maskara tercih edin.

 

KREM ALLIK
Krem allık, bu havalar için biçilmiş kaftan. Yağmurla boğuşurken yüzünüzden akıp gitmeyecek bir renge ihtiyacınız var.

PRİMER
Makyajınızın akıp gitmemesini istediğiniz her an makyaj bazlarından yardım alabilirsiniz.Yapmanız gereken tek şey; makyaj bazı ile bir zemin hazırlayarak, makyajınızı sabitlemek...

FONDÖTEN YERİNE BB KREM
Yağmurlu havalarda BB krem kullanmak; hem cildinizde ağırlık yapmaz, hem de ince yapısı nedeniyle daha uzun süre dayanır.

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