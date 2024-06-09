Yağmurlu havada kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, olay Eleşkirt-Ağrı karayolu Anakaya bölgesinde saat 18.00 civarında gerçekleşti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden Ö.T. yönetimindeki araç, yol kenarındaki araziye saptı.

Kazanın etkisiyle yaralanan sürücü Ö.T., hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneden alınan bilgiye göre, sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Trafik ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.