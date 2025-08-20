Yahşihan Belediyesi'ndeki soruşturmada 2 gözaltı daha

Kaynak: DHA
Yahşihan Belediye Başkanlığı'na yönelik irtikap tahkikatı kapsamında belediyenin eski dönem çalışanlarından 2 kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturma dahilinde, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap tahkikatı sürüyor. Bu çerçevede, belediyenin önceki dönem personelleri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, kurusıkı silah, 147 mermi ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

