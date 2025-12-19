Ünlüler dünyasına yönelik geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, yurt dışında olduğu tespit edildiği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama geldi.

'DÖNDÜĞÜMDE KONUŞACAĞIM'

Soruşturma haberlerinin ardından gözlerin çevrildiği ünlü fenomen, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı. Yurt dışında olduğunu doğrulayan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…"