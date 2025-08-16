Hikmet Tuğsuz bakın nerede ortaya çıktı! Yakalama kararı sonrası Survivor’u terk etmişti

45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama iddialarıyla 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğsuz, yarışmadan çekilmesiyle yeniden gündeme oturdu.

YARIŞMADAN AYRILMIŞTI

Yarışmada sunulan 24 saatlik Türkiye’ye dönüş hakkı ödül oyunu sırasında Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ayrıldığı açıklandı. Sunucu Murat Ceylan, “Hikmet’in ailesi bizimle iletişime geçti ve özel sebeplerden dolayı yarışmaya devam edemeyecek” diyerek durumu açıklamıştı.

Tuğsuz, “Aylardır şampiyonluk için savaştım, ancak mecburen ayrıldım, ağlaya ağlaya Survivor’a veda ettim” açıklamasında bulundu.

MANİKÜR VE PEDİKÜR YAPTIRDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Türkiye’ye dönmeyen ve ülke ülke gezdiği belirtilen Tuğsuz, son olarak Tayland’dan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Manikür ve pedikür yaptırdığı anları paylaşan yarışmacı, sosyal medyada tartışma yarattı.

Tuğsuz’un 14 Ekim’de Türkiye’ye döneceğini iddia etmesine rağmen, sosyal medya kullanıcıları bu açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor ve ülkeye dönmemesi nedeniyle eleştiriyor.

Hakkındaki yakalama kararı ve suçlamalarla gündemden düşmeyen Tuğsuz’un paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.