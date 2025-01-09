Yakalanacağını anlayınca arkadaşını ve aracını bırakıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çorum’da polisin “dur” ihtarına uymayan şahıs, aracını ve araçta bulunan arkadaşını bırakarak kaçtı. Hakkında yakalanma kararı bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, araca 72 bin TL ceza yazıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namazgah Parkı mevkiinde yapılan huzur uygulamasında, E.K. idaresindeki 19 ACP 872 plakalı otomobil durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan şahıs, aracıyla kaçmaya başladı.

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Ekipler tarafından takibe alınan şahıs, Sarılık 3. Sokak’ta aracından inerek kaçtı. Kaçan E.K.’nin aracındaki arkadaşı S.T. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde kaçan E.K.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan arama kaydının bulunduğu belirlendi. Ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Araca ise çeşitli maddelerden 72 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

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