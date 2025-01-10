Yakalanacağını anlayınca balkondan atladı! Ayağı kırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yakalanacağını anlayınca balkondan atladı! Ayağı kırıldı

Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası suçu ile aranan M.Ç, isimli bir kadın jandarmanın kendisini takip ettiğini anlayınca bir binanın içine girdi. Annesinin evi olduğu öğrenilen kadın yakalanacağını anlayınca 2’nci katından atladı. Balkondan atlayan kadın yaralı olarak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 10 aydır aranan firari M.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlünün Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki annesinin evinde olduğu tespit edildi. Firari hükümlü, bir araca bineceği sırada jandarma ekiplerini görünce annesinin evine girdi. Kaçarken 2'nci katın balkonundan atlayan M.Ç., odun ve demir parçalarının üzerine düştü. Yaralanan firari hükümlü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın hükümlü, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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