Yakalanacağını anlayınca balkondan atladı! Ayağı kırıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 10 aydır aranan firari M.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlünün Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki annesinin evinde olduğu tespit edildi. Firari hükümlü, bir araca bineceği sırada jandarma ekiplerini görünce annesinin evine girdi. Kaçarken 2'nci katın balkonundan atlayan M.Ç., odun ve demir parçalarının üzerine düştü. Yaralanan firari hükümlü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın hükümlü, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.