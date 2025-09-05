Yakalanacağını anlayınca ganimeti atıp kaçtı! Altınlar ortaya saçıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da devriye gezen polis ekipleri, kendilerini görünce paniğe kapılan ve elindeki siyah poşeti yere atarak kaçmaya çalışan bir şüpheliyi fark etti. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Atatürk Bulvarı'nda öğle saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, kendilerini görünce telaşa kapılan elinde siyah poşet bulunan kişiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kaçarken yanındaki poşeti yere atan şüpheli, kısa süren takibin ardından yakalandı.

Şüphelinin kaçarken attığı poşetten etrafa saçılan çok sayıda ziynet eşyası ise polis tarafından toplandı. Altınlar emniyette muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis, şüphelinin altınları nereden aldığını araştırıyor.

