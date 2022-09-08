﻿Yakalanan hırsızdan bu kadarı olmaz dedirten paylaşım

Denizli’de bir evden çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan yüzsüz hırsızın, sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.(AA)
Denizli’de bir evden çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan yüzsüz hırsızın, sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.(AA)
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