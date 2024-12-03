Yakalayın bu trafik magandasını

Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy'de istikametinden seyretmekte olan bir cipe, sol şeritten süratle gelen bir trafik magandası yandan vurdu. Magandanın sağ şeride sürüklenmesine neden olduğu cipin sürücü son anda bariyerlere çarpmaktan kurtuldu. Maganda aracıyla kaçtı.

Faciadan mucize eseri dönülen kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesinde bulunan Bolluca - Göktürk yolunda gerçekleşti. Bir otomobil sürücüsü yağışlı havaya aldırış etmeden sol şeritten süratle seyretmeye başladı.

Yolda oluşan su birikintisine giren trafik magandası sol tarafından seyretmekte olan cipe yandan çarptı. Cipin sürücüsü aldığı darbeyle direksiyonun hakimiyetini kaybetti. En sağ şirede kadar giden cipin sürücüsü bariyerleri girmesine ramak kala aracının hakimiyetini sağladı.

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Bir araca yandan çarparak büyük bir faciaya neden olacak aracın sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek kayıplara karıştı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Kazanın videosunu izleyen bir sürücü "3 şeritli yolda cipin sürücüsü orta şeritten geliyor. Otomobil sürücüsü sol şeritte aracın hakimiyetini kaybedince cipe çarpıyor. Cip en sağ şeride geçiyor ve bariyerlere mucize eseri çarpmıyor. Cipin yanında başka bir araç olsa büyük bir kaza yaşanabilirdi. Kazaya neden olan sürücü yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmalı" dedi.

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