Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen hakkında yeni gelişme!

Tuzla Piyade Okulu’nun 2023’teki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde, “tarikatçı” olduğu belirtilen Teğmen A.A.’nın yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesi üzerine yaşanan tartışmalarda bir grup teğmen, A.A. ve onu destekleyen iki teğmene tepki göstermiş, yapılan idari soruşturma neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), hem A.A. ve iki arkadaşının hem de A.A.’ya tepki gösteren 4 teğmenin TSK’dan ihracına karar verilmişti.

YDK’nın 8 Şubat 2024’te oybirliğiyle aldığı ihraç kararlarının gerekçesinde; A.A. ve diğer iki teğmenin, “Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet’e bağlılıklarının şüpheli bulunduğu” belirtilerek, “her askerin, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyet’e sadakatle bağlılık göstermesinin hem yükümlülük hem de görev” olduğu ifade edilmişti.

MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın kişisel web sitesinde yer alan habere göre, Teğmen A.A. da atılmıştı ancak mahkeme kararı iptal etti.

Müyesser Yıldız’ın haberi şöyle:

9 aydır gündemimizde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin başına gelenler var. Akıbetlerini, ihraç işleminin iptali için başvurdukları yargı belirleyecek.

Bu 5 teğmenimizden önce de Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananları konuşuyorduk.

2023’teki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde, “tarikatçı” olduğu belirtilen Teğmen A.A.’nın yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesi üzerine yaşanan tartışmalarda bir grup teğmen, A.A. ve onu destekleyen iki teğmene tepki göstermiş, yapılan idari soruşturma neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), hem A.A. ve iki arkadaşının hem de A.A.’ya tepki gösteren 4 teğmenin TSK’dan ihracına karar verilmişti. Soruşturma sürecinin devamında ise bu 7 teğmen dışında WhatsApp grubundaki yazışmalarda yine Atatürk fotoğrafı takılmamasına tepki gösteren birkaç teğmen daha TSK’dan ihraç edilmişti.

YDK’nın 8 Şubat 2024’te oybirliğiyle aldığı ihraç kararlarının gerekçesinde; A.A. ve diğer iki teğmenin, “Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet’e bağlılıklarının şüpheli bulunduğu” belirtilerek, “her askerin, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyet’e sadakatle bağlılık göstermesinin hem yükümlülük hem de görev” olduğu ifade edilmişti.

İSTANBUL'DAN İKİ AYRI KARAR

Haliyle bu 7 teğmen de ihraç işleminin iptali için idare mahkemesine başvurdu.

Bu davalardan ilk olarak, Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden A.A.’ya tepki gösteren Ö.S.’nin açtığı davanın sonuçlandığını geçen ay duyurmuştuk.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin oy birliğiyle verdiği kararda; Ö.S.’nin “mutlak disiplin anlayışı ile askeri atmosferi ve mesleğin temel değerlerinden olan silah arkadaşlığı ve birlik ruhunu önemli ölçüde zedelediği, Devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum, davranış ve disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunduğu sonuç ve kanaatine varıldığı” bildirilip “TSK’dan ihraç işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı” kaydedilmişti.

İkinci ve ilginç sonuç ise A.A.’nın İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde açtığı davadan geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın, YDK’nın ihraç gerekçesinin aynısı olan bir savunma yollamasına karşın, Mahkeme geçtiğimiz günlerde oybirliğiyle A.A.’nin ihraç işleminin iptali yönünde karar aldı. Mahkemenin gerekçesinde, ihracın “orantılılık, ölçülülük ve tipiklik kriterlerine uygun olmadığına” dikkat çekilerek, “eyleme uygun disiplin cezası verilmesi gerekirken, en ağır yaptırımın uygulandığı” vurgulandı.

İkisi de idare mahkemesi; ama birinde öyle, diğerinde böyle bir karar. “Acaba neden?” diye sormakla yetinelim!..