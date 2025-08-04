Yakılan ateş 4 dükkâna felaketi yaşattı

Kaynak: İHA
Yakılan ateş 4 dükkâna felaketi yaşattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bilinçsizce yakıldığı önen sürülen ateş, sıralı halde bulunan 7 dükkandan 4'üne sıçradı.

Yağcılar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, iddialara göre dikkatsizce yakılan ateş ardışık olarak bulunan 7 dükkandan 4'üne yayıldı.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve önlem amacıyla sağlık personeli gönderildi.

Yangına müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı birimleri, yangını felakete yol açmadan denetim altına alarak bastırdı.

Bölgeye yönlendirilen olay yeri araştırma ekipleri ise yanan dükkanlarda incelemeler yaptı.

Yangının başlangıç anı da cep telefonu kamera görüntüsüne yakalandı.

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