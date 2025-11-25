Tayland’da yakılmak üzere bir Budist tapınağına getirilen 65 yaşındaki kadın, tabutunun içinde hareket etmeye başlayınca tapınak görevlileri adeta şok oldu. Olay, Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletinde bulunan Wat Rat Prakhong Tham Tapınağı’nda yaşandı.

Tapınağın Facebook sayfasında paylaşılan videoda, bir kamyonetin arkasında bulunan beyaz tabutun içindeki kadının kollarını ve başını hafifçe hareket ettirdiği görülüyor.

ŞÜPHELENİP TABUTU AÇTIRDI

Tapınağın genel ve mali işlerinden sorumlu yöneticisi Pairat Soodthoop, Associated Press’e yaptığı açıklamada, kadının erkek kardeşi tarafından Phitsanulok eyaletinden tapınağa getirildiğini söyledi. Soodthoop, tabuttan hafif bir tıkırtı sesi duyduklarını belirterek, “Şüphelenip tabutun açılmasını istedim. Açıldığında gözlerini hafifçe açıp tabutun yan tarafına vurduğunu gördüm. Herkes büyük bir şok yaşadı” dedi.

Yetkilinin aktardığına göre, kadının ağabeyi, kız kardeşinin yaklaşık iki yıldır yatağa bağımlı olduğunu ve sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi. Ağabeyi, iki gün önce nefes almayı bıraktığını ve tepkisiz hale geldiğini düşünerek onu "öldü" sanmış.

Kadının daha önce organlarını bağışlamak istediğini söylemesi üzerine, ağabeyi onu Bangkok’taki bir hastaneye götürdü. Ancak resmi ölüm belgesi olmadığı için hastane işlemleri kabul etmedi. Bunun üzerine ücretsiz yakma hizmeti veren tapınağa başvuruldu. Ancak tapınak da ölüm belgesi olmadan işlemleri gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.

Soodthoop, ölüm belgesi nasıl alınır diye bilgi verdiği sırada kapının çalındığını, o an tabuttan gelen ses üzerine durumu fark ettiklerini ve kadını muayene ederek en yakın hastaneye sevk ettiklerini söyledi.

Tapınak başrahibinin, kadının tedavi masraflarının karşılanacağını açıkladığı bildirildi.