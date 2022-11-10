10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yakın arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yakın arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de yakın arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 22:09
Takip Et

Yakın arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yakın arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
+
Aa
-

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen ve 23 yaşındaki Arda Yıldız’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi olduğu iddia edilen Candeniz G. (27) ve olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Arafat A. (33) savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, Halil C. (35) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yakın arkadaşı Arda Yıldız’ı üzerinde taşıdığı tabanca ile boynundan vurarak ölümüne sebep olduğu iddiası ile hakim karşısına çıkan Candeniz G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
2
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
3
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
4
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
5
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
6
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿İYİ Partili Naci Cinisli: Erzurum'un soğuk suları artık tarih oldu
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Almanya'da Türklere ırkçılık
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5,3’e yükseltti
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
﻿10 Kasım'a özel formayla çıktı, Kızılyıldız'a salonu dar etti: Fenerbahçe Beko farkı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.