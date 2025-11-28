Gerek dijital ekranlar gerekse geleneksel kitaplar aracılığıyla yakın mesafeden okumaya ayrılan sürenin uzaması, dünya genelinde nöroloji ve oftalmoloji uzmanlarının dikkatini çeken yaygın bir sağlık sorununu beraberinde getirdi: Okuma sonrası baş ağrısı.

Son dönemde yayımlanan bilimsel çalışmalar, bu tür baş ağrılarının temel nedeninin genellikle akomodasyon gerilimi (gözün odaklanma çabası) ve göz kaslarının aşırı çalışması olduğunu ortaya koydu.

GÖZLER AŞIRI BİR 'EFOR' SARF EDİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden Nöroloji Profesörü Dr. Robert A. Petersen, bu durumu "göz kaslarının uzun süre devam eden yoğun bir 'halter kaldırma' eforu" olarak ifade etti.

Dr. Petersen, yayımladığı bir makalede, özellikle düşük ışıkta veya yüksek kontrastlı ekranlarda okuma yapmanın gözün merceğini kontrol eden siliyer kasları fazlasıyla yorduğunu ve bu kas yorgunluğunun sinirler yoluyla gerilim tipi baş ağrısı olarak algılandığını belirtti.

AVRUPALI UZMANLARDAN 'DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU' UYARISI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Avrupa Oftalmoloji Derneği üyesi ve İsviçre'deki Zürih Üniversitesi Hastanesi Göz Kliniği Direktörü Prof. Dr. Elena Vogel, özellikle dijital cihaz kullanımına bağlı semptomlar bütünü olan "Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu"nun (Computer Vision Syndrome - CVS) bu baş ağrılarının ana kaynağı olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Vogel, uzun süre yakın mesafeye odaklanma, azalmış göz kırpma sıklığı ve monitörden yayılan mavi ışığın birleşimi sonucu göz yüzeyindeki kuruluğun ve odaklanma zorluğunun arttığını kaydetti.

Journal of Ophthalmology dergisinde yer alan ve Dr. Vogel'in de katkıda bulunduğu bir araştırmada, günlük okuma süresi 6 saati aşan bireylerin, okuma sonrası baş ağrısı ve göz çevresi ağrısı şikayetlerinin, dinlenmeye göre %40 daha fazla olduğu tespit edildi.

ÖNLEMLER NASIL OLMALI?

Uluslararası otoriteler, bu tür baş ağrılarını önlemek için basit ama etkili kuralların benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Optometri alanının önde gelen isimlerinden olan, İngiltere'deki City, University of London'dan Dr. Jonathan Davies, "20-20-20 Kuralı"nın uygulanmasını şiddetle tavsiye etti.

Dr. Davies, bu kurala göre her 20 dakikalık yakın okumanın ardından, en az 20 saniye boyunca 20 fit (yaklaşık 6 metre) uzaklıktaki bir noktaya bakılarak gözlere dinlenme fırsatı verilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Dr. Davies, okuma materyali ile göz arasındaki mesafenin ideal olarak 40-75 cm arasında tutulmasının akomodasyon üzerindeki yükü azalttığını sözlerine ekledi.

Uzmanlar, sık sık tekrarlayan okuma sonrası baş ağrılarının gözlük veya kontakt lens numarasının değiştiği ya da altta yatan başka bir görme probleminin sinyali olabileceğine dikkat çekerek, bu durumda bir uzmana başvurulması gerektiğini ifade etti.