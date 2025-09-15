Yakın Savunma ve Anti Terör Federasyonu’nda yeni atamalar!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Yakın Savunma Defence Anti Terör Federasyonu, il ve bölge temsilcilerini belirledi. Federasyon Başkanı Fikret Ünal tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde farklı illerde görev alacak temsilciler şu şekilde belirlendi:

Buğrahan Alparslan Karakuş – Bursa İl Temsilcisi

Okan Sadri Engin – Karadeniz Bölge Temsilcisi

Ulaş Karadeniz – Giresun İl Temsilcisi

Mustafa Akıl – Amasya İl Temsilcisi

Ferhat Doğan – Adana İl Temsilcisi

Adem Demir – Ankara İl Temsilcisi

Arzu İmir – İzmir İl Temsilcisi

Makhach Shamsutdinov – Antalya İl Temsilcisi

Hüseyin Kahraman – Sinop İl Temsilcisi

Abubekir Karagöz – İstanbul (Avrupa Yakası) Temsilcisi

Muhammed Çimendere – İstanbul (Anadolu Yakası) Temsilcisi

Murat İşler – Isparta İl Temsilcisi

Sevgican Yalçın – Ordu İl Temsilcisi

Abbas Zaiyee – Nevşehir İl Temsilcisi

Ayhan Öz – Van İl Temsilcisi

Federasyon Başkanı Fikret Ünal, yapılan bu atamalarla federasyonun daha güçlü bir teşkilatlanma sürecine girdiğini belirterek, yakın savunma ve anti-terör alanındaki çalışmaların Türkiye genelinde daha etkin şekilde yürütüleceğini vurguladı.