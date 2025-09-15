Yakın Savunma ve Anti Terör Federasyonu’nda yeni atamalar!

Kaynak: Haber Merkezi
Yakın Savunma ve Anti Terör Federasyonu’nda yeni atamalar!

Okan Sadri Engin Karadeniz Bölge Temsilcisi oldu.

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Yakın Savunma Defence Anti Terör Federasyonu, il ve bölge temsilcilerini belirledi. Federasyon Başkanı Fikret Ünal tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde farklı illerde görev alacak temsilciler şu şekilde belirlendi:

Buğrahan Alparslan Karakuş – Bursa İl Temsilcisi
Okan Sadri Engin – Karadeniz Bölge Temsilcisi
Ulaş Karadeniz – Giresun İl Temsilcisi
Mustafa Akıl – Amasya İl Temsilcisi
Ferhat Doğan – Adana İl Temsilcisi
Adem Demir – Ankara İl Temsilcisi
Arzu İmir – İzmir İl Temsilcisi
Makhach Shamsutdinov – Antalya İl Temsilcisi
Hüseyin Kahraman – Sinop İl Temsilcisi
Abubekir Karagöz – İstanbul (Avrupa Yakası) Temsilcisi
Muhammed Çimendere – İstanbul (Anadolu Yakası) Temsilcisi
Murat İşler – Isparta İl Temsilcisi
Sevgican Yalçın – Ordu İl Temsilcisi
Abbas Zaiyee – Nevşehir İl Temsilcisi
Ayhan Öz – Van İl Temsilcisi

Federasyon Başkanı Fikret Ünal, yapılan bu atamalarla federasyonun daha güçlü bir teşkilatlanma sürecine girdiğini belirterek, yakın savunma ve anti-terör alanındaki çalışmaların Türkiye genelinde daha etkin şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Son Haberler
Jandarma trafikte tehlike saçan şoförü buldu
Jandarma trafikte tehlike saçan şoförü buldu
Genel Müdür Şahin Bilecik’te devam eden yurt inşaatını inceledi
Genel Müdür Şahin Bilecik’te devam eden yurt inşaatını inceledi
CHP’li belediye meclis üyesi istifa etti
CHP’li belediye meclis üyesi istifa etti
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda? Belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda? Belli oldu