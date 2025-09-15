Yakın Savunma ve Anti Terör Federasyonu’nda yeni atamalar!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ
Yakın Savunma Defence Anti Terör Federasyonu, il ve bölge temsilcilerini belirledi. Federasyon Başkanı Fikret Ünal tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde farklı illerde görev alacak temsilciler şu şekilde belirlendi:
Buğrahan Alparslan Karakuş – Bursa İl Temsilcisi
Okan Sadri Engin – Karadeniz Bölge Temsilcisi
Ulaş Karadeniz – Giresun İl Temsilcisi
Mustafa Akıl – Amasya İl Temsilcisi
Ferhat Doğan – Adana İl Temsilcisi
Adem Demir – Ankara İl Temsilcisi
Arzu İmir – İzmir İl Temsilcisi
Makhach Shamsutdinov – Antalya İl Temsilcisi
Hüseyin Kahraman – Sinop İl Temsilcisi
Abubekir Karagöz – İstanbul (Avrupa Yakası) Temsilcisi
Muhammed Çimendere – İstanbul (Anadolu Yakası) Temsilcisi
Murat İşler – Isparta İl Temsilcisi
Sevgican Yalçın – Ordu İl Temsilcisi
Abbas Zaiyee – Nevşehir İl Temsilcisi
Ayhan Öz – Van İl Temsilcisi
Federasyon Başkanı Fikret Ünal, yapılan bu atamalarla federasyonun daha güçlü bir teşkilatlanma sürecine girdiğini belirterek, yakın savunma ve anti-terör alanındaki çalışmaların Türkiye genelinde daha etkin şekilde yürütüleceğini vurguladı.