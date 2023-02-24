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Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda

"Tek Yürek Ankaragücü" filmi vizyona giriyor. Depremden etkilenen vatandaşlar için bağış toplanacak.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:49
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Yakında sinemalarda. Ankaragücü tek yürek

Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda
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MKE Ankaragücü Kulübünün, İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesini konu alan "Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla" filmi 10 Mart'ta vizyona girecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın seti ziyaretiyle başlayan ve çekimleri sona eren filmin 10 Mart'ta tüm sinemalarda yer alacağı aktarıldı.

Fragmanı kulübün kuruluş yılını temsilen saat 19.10'da yayımlanan filmin galasının ise 7 Mart Salı günü yapılacağı kaydedildi.

Yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı filmin başrollerini Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş ve İnanç Konukçu paylaşıyor.

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