Yakınları haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Yakınları haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Karabük'te kendisinden bir süredir haber alınamayan 39 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan Kezban İnebey (39) isimli kadından haber alamayan yakınları eve geldi.

Evin içerisine girenler İnebey'i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İnebey'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

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