Yakınlarının haber alamadığı çift evlerinde ölü bulundu

Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan ailesi, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti. Eve çilingir yardımıyla giren yakınları Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde incelemelerde bulundu. Sağlık ekibi gerçekleştirdiği incelemelerde Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elitok çiftinin cenazesi, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.

Gerçekleştirilen incelemede Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.