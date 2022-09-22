Yakınlarının ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Camikebir Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Yakınları uzun süredir Fuat Demirci'den (65) haber alamayınca olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girince Fuat Demirci'nin (65) cansız bedeniyle karşılaştı. Şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, talihsiz adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.