Yakıt almaya gelen alkollü sürücüye ceza yağdı

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren yakıt istasyonuna Mehmet E. (37), 16 FC 860 plakalı otomobiliyle yakıt istasyonuna geldi. Yakıt alan sürücü, ücreti ödemek için aracından inince zorlukla yürüdüğü görüldü. Mehmet E.'yi gören diğer sürücüler de alkollü olduğunu düşünerek polise haber verdi.

Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit etmek için alkolmetre testi yapmak istediler. Alkolmetreyi usulüne uygun üflemeyen ve alkol testini reddeden sürücü ekiplere zor anlar yaşattı.

Aracı kullanmadığını ve aracın park olduğunu iddia eden Mehmet E., "Arabayı kullanmadığım halde bana neden işlem yapıyorsun. Neden ceza yazıyorsun. Yapma" dedi.

Sürücünün itiraz etmesi üzerine ekipler, yakıt istasyonunun güvenlik kameralarından aracı kullandığını tespit ettiler. Sürücüye alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı, 2 yıl süreyle de ehliyetine el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.