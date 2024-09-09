Yakıt tankeriyle yolcu kamyonu çarpıştı: 48 ölü

Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, kaza, yakıt tankeri ile yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyonun çarpışmasıyla başladı.

Çarpışmanın ardından tankerde meydana gelen patlama büyük bir yangına yol açtı. Yangın sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve kazaya karışan vinç ve kamyonet de yangında kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, enkazda hala cesetlerin bulunabileceğini belirtiyor.

Ölen 48 kişi, Agaie kasabasında topluca defnedildi. Kazaya karışan yolcu kamyonu, Kano eyaletindeki Wudil kentinden Lagos'a doğru seyahat ediyordu.

Niger Eyaleti Valisi Mohammed Umaru Bago, kazayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, acil durum ekiplerinin ve diğer ilgili kuruluşların bölgeye gönderildiğini söyledi. Vali, yol kullanıcılarının dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uyarak can ve mal güvenliğini sağlamalarını istedi.