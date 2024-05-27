Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı

Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı
Düzenleme: Kaynak: Duvar

Otomobil alacaklar en çok araçların yakıt tüketimine bakıyor. İşte en az yakan dizel 5 araba…

1/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 1

Türkiye’de satılan otomobillerden dizel araçlar arasında en az yakan otomobiller listelendi.

2/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 2

Araç satın almak isteyenler yakıt tüketimine oldukça önem veriyor. İşte zirvedeki otomobiller…

3/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 3

FIAT EGEA

4/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 4

Birçok çeşidi olan Fiat Egea, 1,3 litre hacimli 95 beygirlik motor 4,1 litre yakıt tüketimi var.

5/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 5

Dolayısıyla en az yakan otomobiller listesinin zirvesinde Egea bulunuyor.

6/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 6

Düz vitesli sedan 1.143.900 TL’den başlıyorken, Cross modelleri ise 1.516.900 TL’ye kadar çıkabiliyor.

7/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 7

RENAULT MEGANE SEDAN

8/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 8

Bursa’da ihraç edilen Megane Sedan’ın yakıt tüketim verisi 4,6 litre olarak açıklandı. Aracın ortalama fiyatı 1.618.900 TL.

9/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 9

CITROËN C-ELYSEE

10/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 10

100 km’de 4,7 litre yakıt tüketimi ile ilk üçe giren Citroën C-Elysee listenin 3. Sırasında yer alıyor.

11/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 11

Otomobilin fiyatı ise ortalama 1.020.000 TL’den satışa sunuluyor.

12/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 12

FORD FOCUS

13/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 13

Ford Focus’un yakıt tüketim verisi 3 modelle sıralandı. Yakıt tüketimi sedan, hatchback ve steyşın için sırasıyla 4,8, 4,9 ve 5,0 litre olarak açıklandı.

14/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 14

Focus’un sedan baz versiyonunun fiyatı 1.567.400 TL olarak belirrtildi.

15/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 15

DACIA DUSTER

16/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 16

En çok kullanılan modellerden Dacia Duster sırasının 5. Konumunda. Aracın 100 km’de ortalama yakıtı 4,9 lt olarak duyuruldu. Aracın satış fiyatı ise 1.555.000 TL.

17/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 17
18/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 18
19/19
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı 19
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Alman medyasından Togg'a övgü
Alman medyasından Togg'a övgü
Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü
Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı
Sıfır faiz kampanyasında süre uzatıldı. TOGG açıkladı
Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı
Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı