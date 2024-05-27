Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı

Türkiye’de satılan otomobillerden dizel araçlar arasında en az yakan otomobiller listelendi.
Araç satın almak isteyenler yakıt tüketimine oldukça önem veriyor. İşte zirvedeki otomobiller…
FIAT EGEA
Birçok çeşidi olan Fiat Egea, 1,3 litre hacimli 95 beygirlik motor 4,1 litre yakıt tüketimi var.
Dolayısıyla en az yakan otomobiller listesinin zirvesinde Egea bulunuyor.
Düz vitesli sedan 1.143.900 TL’den başlıyorken, Cross modelleri ise 1.516.900 TL’ye kadar çıkabiliyor.
RENAULT MEGANE SEDAN
Bursa’da ihraç edilen Megane Sedan’ın yakıt tüketim verisi 4,6 litre olarak açıklandı. Aracın ortalama fiyatı 1.618.900 TL.
CITROËN C-ELYSEE
100 km’de 4,7 litre yakıt tüketimi ile ilk üçe giren Citroën C-Elysee listenin 3. Sırasında yer alıyor.
Otomobilin fiyatı ise ortalama 1.020.000 TL’den satışa sunuluyor.
FORD FOCUS
Ford Focus’un yakıt tüketim verisi 3 modelle sıralandı. Yakıt tüketimi sedan, hatchback ve steyşın için sırasıyla 4,8, 4,9 ve 5,0 litre olarak açıklandı.
Focus’un sedan baz versiyonunun fiyatı 1.567.400 TL olarak belirrtildi.
DACIA DUSTER
En çok kullanılan modellerden Dacia Duster sırasının 5. Konumunda. Aracın 100 km’de ortalama yakıtı 4,9 lt olarak duyuruldu. Aracın satış fiyatı ise 1.555.000 TL.