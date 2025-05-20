Yakıtı kokluyor fiyatı her bütçeye uygun. İbre yeniden 2. ele döndü

Sıfır araç fiyatlarındaki artış ve ÖTV zamları, ikinci el otomobil pazarını hareketlendirdi. Nisan’da satışlar yüzde 25 artarak 644 bin adede ulaştı, talep 200-400 bin TL’lik araçlara yoğunlaştı.

Sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş, döviz kuru dalgalanmaları ve ÖTV matrah değişiklikleri, otomobil almak isteyenleri ikinci el pazarına yöneltti. Nisan 2025’te ikinci el otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.03 artarak 644 bin 473 adede ulaştı. Bu rakam, 2025’in ilk dört ayındaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde ikinci el otomobil pazarı, geçen yıla kıyasla yüzde 3.25 büyüyerek 2 milyon 271 bin 873 adet satış gerçekleştirdi.

TALEP PATLADI

Yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz tatili sezonu, ikinci el araç talebini körükledi. Nisan’da satışlar, mart ayına göre yüzde 16.10 artış gösterdi. Toplam ikinci el araç pazarı (motosiklet, otobüs, kamyon dahil) ise Nisan 2025’te yüzde 3.89 büyüyerek 813 bin 93 adede ulaştı. İlk dört ayda toplam pazar, geçen yıla göre yüzde 1.72 artarak 3 milyon 353 bin 939 adedi buldu.

İKİNCİ EL UÇUŞTA

Sıfır araçlarda nisan ayında yüzde 4-8 arasında zam yapılırken, ÖTV matrah değişiklikleri bazı modellerde fiyat artışlarını yüzde 30’lara taşıdı. İkinci el araç fiyatları ise daha ılımlı bir seyir izledi ve ortalama yüzde 2 arttı. Bu durum, bütçesi sınırlı olan vatandaşları ikinci el pazarına yöneltti. Özellikle 200-400 bin TL fiyat aralığındaki araçlar büyük rağbet gördü.

EKONOMİK MODELLER GÖZDE

İkinci el araç satıcıları, ekonomik ve dayanıklı modellerin öne çıktığını belirtiyor. Bir satıcı, “Kurban Bayramı öncesi herkes uygun fiyatlı araç arıyor. Örneğin, Fiat Albea gibi modeller çok tercih ediliyor. Yakıtı adeta kokluyor, motoru 1 milyon kilometreye kadar sorunsuz çalışıyor. Fiyatları 200-400 bin TL arasında değişiyor,” dedi. Albea’nın düşük yakıt tüketimi ve sağlamlığı, ikinci el pazarında yıldızını parlatıyor.

Otomotiv uzmanları, sıfır araç fiyatlarındaki artışların devam etmesi durumunda ikinci el pazarının hareketliliğini koruyacağını öngörüyor. Bayram ve tatil dönemlerinin etkisiyle mayıs ve haziran aylarında da satışların yüksek seyretmesi bekleniyor. Ayrıca, düşük kilometreli ve bakımlı araçların fiyatlarının biraz daha artabileceği belirtiliyor.

UYGUN FİYAT ÖNEMLİ

İkinci el araç alıcıları, hem bütçelerine uygun hem de uzun vadede masraf çıkarmayacak araçlara yöneliyor. Uzmanlar, araç almadan önce detaylı ekspertiz yapılmasını ve kilometre kontrolüne dikkat edilmesini öneriyor. İkinci el pazarındaki bu hareketlilik, otomotiv sektörünün 2025’te de dinamik bir yıl geçireceğinin sinyallerini veriyor.