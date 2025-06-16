Yakıtı kokluyor kilometrede 30 kuruş yakıyor. TOGG’dan daha ucuza satılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yakıtı kokluyor kilometrede 30 kuruş yakıyor. TOGG’dan daha ucuza satılıyor

Kia EV3, Türkiye’de TOGG T10X’e rakip olarak satışa sunuldu. 600 km menzil, 30 kuruş/km maliyet ve 1.719.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kia’nın yeni elektrikli kompakt SUV modeli EV3, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. 600 kilometre menzil sunan araç, tam şarj maliyetiyle kilometre başına yaklaşık 30 kuruşluk düşük tüketimiyle öne çıkıyor. TOGG T10X’e doğrudan rakip olan EV3, 1.719.000 TL’den başlayan fiyatıyla yerli rakibinden daha uygun bir seçenek sunuyor.

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TAM ŞARJ 180 TL

EV3, 150 kW (204 beygir) gücünde elektrik motoru ve 283 Nm tork ile 0’dan 100 km/s hıza 7,5-7,9 saniyede ulaşıyor. Azami hızı 170 km/s olan araç, standart ve uzun menzil seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Tam şarj maliyeti 180 TL civarında, bu da ekonomik kullanım sağlıyor.

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Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alan EV3, yıllık yaklaşık 10 bin TL’lik motorlu taşıtlar vergisiyle toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. En üst donanım seviyesi 2.519.000 TL’ye kadar çıkıyor.

KULLANICI DOSTU

Modern tasarımı, geniş iç mekanı ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle EV3, kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Hızlı şarj desteğiyle bataryası kısa sürede doluyor, günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

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EV3’ün fiyat ve menzil avantajı, sosyal medyada TOGG’un fiyat politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği tartışmalarını alevlendirdi. Kullanıcılar, T10X’in uzun menzil modellerinde indirim bekliyor.

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