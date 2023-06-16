Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Masal Özdemir'in annesi Şenay Özdemir çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki eğitim öğretim hayatının da bu seneki kadar güzel geçmesini diliyorum. Çok hızlı geçti zaman. Okumayı çok hızlı öğrendi. Güzel anlaştı sınıfıyla, arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, okuluyla. Güzel ve çok mutlu bir yıl geçirdik." diye konuştu.