Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 1

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için aileleriyle okula geldi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 2

Ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, gelecek dönemde yeniden buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 3

Ankara'daki Yenimahalle Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda düzenlenen törende, karne almanın heyecanını yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Muhammet Zengin, sınavlarını başarıyla tamamladığını ve yazın çok kitap okuyacağını söyledi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 4

Zengin, başarılı karnesine karşılık ebeveynlerinin bisiklet aldığını belirtirken, baba Adem Zengin, oğlunun karnesiyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, geleceğinin güzel olması temennisinde bulundu.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 5

Kızı ilk karnesini aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Rümeysa Demir de "Hak ettiği için hediye olarak ne isterse onu alacağız." diye konuştu.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 6

Dördüncü sınıfı bitiren Kıvanç Uğur da başarılı karne sonrası takdir belgesi aldığı için mutlu olduğunu ama öğretmeni ve arkadaşlarından ayrılacağı için kendisini üzgün hissettiğini söyledi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 7

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ ÖBA ÜZERİNDEN

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başladı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, bugün sona erdi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 8

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 9

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 10

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 11
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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 12

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 13

İstanbul'da resmi 1061 ilkokulda 866 bin 970 öğrenci, 1156 ortaokulda 782 bin 940 öğrenci ve 945 lisede 670 bin 55 öğrenci; özel 587 ilkokulda 104 bin 596 öğrenci, 605 ortaokulda 115 bin 903 öğrenci ve 760 lisede 149 bin 237 öğrenci karne aldı.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 14

2022-2023 eğitim döneminin sona ermesi dolayısıyla Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 15

Okuldaki her sınıf, karne günü için farklı konseptlerde hazırlandı. Öğrenciler karnelerini ve karne hediyelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 16

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Kaya, çok mutlu ve karne alacağı için heyecanlı olduğunu belirterek "Tatilde teyzem ile birlikte Karasu'ya, oradan da köye gideceğim." dedi.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 17

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Masal Özdemir'in annesi Şenay Özdemir çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki eğitim öğretim hayatının da bu seneki kadar güzel geçmesini diliyorum. Çok hızlı geçti zaman. Okumayı çok hızlı öğrendi. Güzel anlaştı sınıfıyla, arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, okuluyla. Güzel ve çok mutlu bir yıl geçirdik." diye konuştu.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi 18

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Masal Özdemir de tatilde havuza, köyüne gideceğini ve oyunlar oynayacağını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini de çok özleyeceğini söyledi.

(Kaynak: AA)

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