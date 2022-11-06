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Isınmak için evde yaktıkları mangal sonu oldu! 18 yaşındaki Ahmet'ten acı haber geldi

Isınmak için eve aldıkları mangalda yaktıkları ateş canlarını aldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 18 yaşındaki Ahmet Işık, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 11:34
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Yaktıkları mangal sonu oldu! 18 yaşındaki Ahmet'ten acı haber geldi

Isınmak için evde yaktıkları mangal sonu oldu! 18 yaşındaki Ahmet'ten acı haber geldi
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Kahreden olay, 31 Ekim'de Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi. Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı.

YERDE HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDULAR
Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu. Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak Işık, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Batman'daki özel hastaneye sevk edilen dede Ahmet Işık ile Fikriye Yaman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
 

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