Yaktın bizi Mehmet Büyükekşi. Ateşe attın hepimizi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi 18 Temmuz'da yapılacak.

Bırakın federasyon başkanı olmasını TFF'nin önünden bile geçmemesi gereken mevcut başkan Mehmet Büyükekşi yine en büyük aday.

Çünkü seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Servet Yardımcı çekildi. Çekilirken de şu açıklamayı yaptı:

"Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır. TFF başkan adaylığının yanı sıra UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekiliyorum."

Yani UEFA'daki görevlerini de bıraktı.

Kirli yapı nedir, kumpası kim yaptı açık açık anlatmadı. Ama bunu UEFA gözden kaçırmadı. Yardımcı'yı genel merkeze çağırdı. Soracaklar şimdi; "Neler oluyor Türkiye'de?" diye.

İddiaya göre siyaset karışmıştı, güçlü olan yapı da Büyükekşi'nin (Nedendir bilinmez) koltukta kalmasını istiyordu. Hem de onca rezilliğine rağmen.

Derken bugün bir haber düştü.

Gazeteci Aydın Cingöz, YouTube'da yayınlanan 'Sansürsüz Futbol' programında aynen şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor Kulübü seçimde Servet Yardımcı'yı destekliyordu. Ancak Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Kulübü'nü arayarak 'Mehmet Büyükekşi'ye destek vereceksiniz' demiş. Spor Bakanı ben karışmadım diyor. Ben karıştığını düşünüyorum."

Bu ne demek. Özerk TFF'nin seçimlerine siyasetin dibine kadar karışması demek.

Geçmişte bu Yunanistan'da olmuştu. FIFA, Yunan Futbol Federasyonuna, hükümet müdahalesi nedeniyle bağımsız karar alma sürecinin etkilendiği şeklinde uyarıda bulunmuş, ardından da Yunanistan Milli Takımı'na ve kulüplerine uluslararası maçlara katılmama cezası vermişti.

Şimdi aynı tehlike bizim kapımızda.

Servet Yardımcı'nın UEFA'ye çekilme gerekçesini nasıl anlatacağını bilemiyorum.

Ama işin içine siyasetin karıştığı ortaya çıkarsa yandı gülüm keten helva.

Yanacağız.

Mourinho'nu takımın başına getiren Fenerbahçe, flaş transferler yapıp Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, Immobile'ye 2 yıl için 12 milyon euro para veren Beşiktaş yanacak.

Dünya Şampiyonası finallerine katılmayı hedefleyen Milli Takım dışlanacak.

Kendi kendimize oynayacağız domestic olarak.

Avrupa ve dünya futboluna dışardan bakacağız.

Bunun vebalini kim ödeyecek peki.

Sadece Mehmet Büyükekşi mi?

Yoksa tüm Türkiye mi?

Yaktın bizi!