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Ay - Yıldızlılar 11 altın madalya kazandı

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 11 altın madalya kazandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:40
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Yakub Alperen Kaysi, Muhammet Taşkın, Yağmur Özçelik, Samed Ağdeve, Ferit Karadağlı, Neris Zeynep Karadağ, Fikriye Naz Yavuz, Sıla Kartal, Sudenaz Turan, Ada Çetiner ve Cemren Temizel altın madalya

Ay - Yıldızlılar 11 altın madalya kazandı
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Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyon devam ediyor.

Milliler, şampiyonada full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde yarıştı.

Yarışlar sonucunda Yakub Alperen Kaysi, Muhammet Taşkın, Yağmur Özçelik, Samed Ağdeve, Ferit Karadağlı, Neris Zeynep Karadağ, Fikriye Naz Yavuz, Sıla Kartal, Sudenaz Turan, Ada Çetiner ve Cemren Temizel altın madalya kazandı.

Organizasyon yarın yapılacak final müsabakalarıyla sürecek.

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