‘Yalan’, Ata’mızı unutmadı

Kanal D’de Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan ‘Yalan’ dizisi, önceki akşam ekrana gelen bölümde ‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümünü özel olarak hazırladığı bir sahne ile andı.

Dizide Savcı Yaman karakterine hayat veren Gökberk Demirci, adliye binasından içeriye girdi. Atatürk büstünün olduğu yere doğru ilerleyip saygı duruşu için hazırlığını yaptı. O sırada siren sesleri çalmaya başladı. Orada bulunan herkes saygı duruşuna geçerken Savcı Yaman’ın o anlarda gözlerinin dolması, ekran başında izleyenlere de duygusal anlar yaşattı. Gökberk Demirci’nin beğeni toplayan bu sahnesi, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

10 Kasım için hazırlanan bu özel sahne ile Ata’mızı unutmayan ‘Yalan’ ekibini yürekten kutlarım.

‘Tezgah’a Belarus’tan çifte ödül

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Türk Sineması’nın yurt dışında günden güne yükselen çıtası, bir sinemasever olarak beni mutlu ediyor, gururlandırıyor.

Erkan Kolçak Köstendil’in yönetmenliğini Kadir Çermik’le beraber üstlendiği, aynı zamanda hem yazıp hem de Rıza Kocaoğlu ve Damla Sönmez ile birlikte başrolünde yer aldığı ‘Tezgah’ filmi, Belarus’ta gerçekleşen 30. Minsk Uluslararası Film Festivali’nin ‘Listapad’ bölümünde ‘Seyirci Ödülü’ kazandı. Festivalde ayrıca, filmdeki başarılı oyunculuğuyla Rıza Kocaoğlu da ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Film; bir yazar, bir aktrist ve bir müzisyen etrafında gelişen olayları gerilim-komedi türünde odağına alıyor. Tüm ekibi, tebrik ediyorum.

Acının Seyir Defteri

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Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, yeni cover şarkısı ‘Acının Seyir Defteri’ni Karma Music Recording etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Şarkıya, Safa Gülsoy’un yönetmen koltuğuna oturduğu hoş da bir klip çekilmiş. Aşkın Nur Yengi, bir ayrılık hikâyesinin anlatıldığı şarkıyla 90’ların ruhunu günümüze taşımış.

Kendine has tarzı ve yorumuyla hep severek dinlediğim Aşkın Nur Yengi’nin ‘Acının Seyir Defteri’ni de çok beğendim. Harika bir yorum olmuş. Yolu açık olsun.