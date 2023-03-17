Yalan söyleyen bir partnerle birlikte olmak ilişkilere inancınızı yitirmenize sebep olabilir. Karşı tarafın yalan söylediğini anlamanın yolları vardır. Peki, yalan söyleyen insan nasıl anlaşılır? Yalan söyleyen insan hangi davranışlarda bulunur?

İlişkilerde partnerinizin yalan söylediğini anlamanızın bazı ipuçlarını sizler için derledik..

YALAN SÖYLEYEN İNSAN NASIL ANLAŞILIR?

GİZEMLİ DAVRANIŞLARDA BULUNMA

İletişim şeklinizde bir problem var. Ne zaman arasanız ya cevap vermiyor ya da “Meşgulum, sonra arayacağım” diye mesaj yazıyor. Kendiyle ilgili hiçbir detayı açık etmiyor. Durum böyle olduğunda ve çok gizemli davrandığında size yalan söylüyor olabilir.

SÜREKLİ KENDİNİ SAVUNMA

Partneriniz sürekli kendini savunmaya geçiyorsa ondan şüphe duyabilirsiniz. Örneğin gecikmişse nerede olduğunu veya size verdiği bir sözü neden yerine getirmediğini soruyorsunuz. Birden savunmaya geçiyor. Hatta bu savunmacı pozisyonu son zamanlarda çok arttı. Ve sürekli elinde olmayan sebeplerden söz ediyor. Bu davranışlar partnerinizin yalan söylediğini ele verir.

YALANCILIKLA SUÇLAMA

Partneriniz sürekli sizi yalan söylemekle suçluyorsa aslında kendisi yalan söylüyor olabilir. Kendi yalanlarını saklamak için savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmiş olabilir. Bu yolla sizin kendi kendinizi suçlamanızı ve şüpheyi uzaklaştırmayı amaçlıyor.

HİSLERİNİZİ ÖNEMSEMELİSİNİZ

Tüm bu elle tutulur, gözle görülür belirtilerin dışında sizin hissettikleriniz de önemlidir. Duygusal bağ, iki kişi arasında fizikle açıklanamayacak bir iletişim kanalı sağlar. Hiçbir deliliniz olmasa da sevgilinizin size yalan söylediğini düşünüyorsanız, büyük olasılıkla haklısınız.