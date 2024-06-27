Yalancı şimdi de Uşak'ta

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ‘’Hiçbir Yeri Unutmadık’’ ve ‘’Büyük Anadolu Turnesi’’ kapsamında, Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı olan Carlo Coldoni’nin yazdığı, Tarık Levendoğlu’nun çevirisini yaptığı ve Levent Suner’in yönettiği “Yalancı” adlı klasik eseri, Kütahya’nın ardından, dün akşam’da Afyon’da başarıyla sahneledi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 2023-2024 tiyatro sezonunda perdelerini bu oyun ile açtıktan sonra, sezon boyunca Trabzon ve çevre illerde tiyatro severlerin karşısına çıkarak sahne aldı.

Trabzon, Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicisiyle ilk buluşan oyunda; Ahmet Uzuner, Hazar Altıntaş, Ensar Kaplan, Bedirhan Arpacı, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Mahir Elvan, Volkan Satır, Ercan Kılıçarslan ve Selin Karayağız rol aldı.

Dekor tasarımı, Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzikleri Emin Serdar Kurutçu ve koreografisi Özgür Adam İnanç tarafından hazırlanan oyunun yönetmen yardımcısı ise aynı zaman da Trabzon Devlet Tiyatro’sunun da müdürlüğünü yapan Ahmet Uzuner.

Klasik bir komedi olan "Yalancı", Commediadell, Arte ve Orta Oyunu geleneklerini harmanlayarak, günümüz dünyasına da ışık tutacak bir komedi olarak öne çıkan bir oyun olarak gösteriliyor.

Aşkların bile alınıp satılabildiği bir dünya algısının, Hayatın birdenbire umulmadık bir biçimde yalanın kendisi olduğunu anladığımız o sihirli anın, İnce buluşların, dansın ve müziğin harmanlandığı müzikal bir komedi atmosferinde sahnelenen oyun, önce Kütahya ve sonra Afyon’da salonu dolduran izleyicilerden büyük bir alkış aldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ve 2 perde olan ‘’Yalancı’’ yarın akşam tekrar sahne alacak. İlgi ile beklenen oyun, 28 Haziran Cuma günü akşamı saat 20.00’de Uşak’ta, Uşak üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.