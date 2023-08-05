Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?

Büyükler tarafından söylenen atasözü ve deyimler yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılmaktadır. Mecazi anlatmaya dayanan atasözü ve deyimlerden ‘yalancının mumu yassıya kadar yanar’ atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?

Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?

Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözü halk arasında sıklıkla kullanılan atasözlerindendir. Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?

Atasözleri ve deyimler, büyükler tarafından söylenmiş ve yüzyıllar boyu nesilden nesle aktarılmış olan sözlü miraslardır. Atasözleri genelde bir konu hakkında ders çıkarmayı ve bir durumu daha farklı, mecazi anlatmaya dayalıdır.

‘YALANCININ MUMU YASSIYA KADAR YANAR’ ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı, bir kişinin söylediği bir yalanın çok geçmeden ortaya çıkmasıdır. Yassıya kadar yanar kısmında da bu durumun çabucak ortaya çıkacağı kastedilmiştir. Yani söylenen bir yalan muma benzetilir ve yatsıdan sebep ise gün bitmeden ortaya çıkması anlatılır.

Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün en kısa açıklaması bir yalanın çok geçmeden ortaya çıkması şeklindedir.

Sevilerek kullanılan atasözlerinden biri olan yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözü, bir kişinin yalanının ortaya çıkması durumunda söylenebilir. Eğer bir kişi bir başkasının yalanını ya da yanlışını anlarsa bu atasözünü kullanabilir.

Örnek cümle kullanımı aşağıdaki gibidir:

‘’Anlaşılmaz sanıyorsun ama yalancının mumu yassıya kadar yanar.’’

‘’Gel kendin itiraf et bak yalancının mumu yassıya kadar yanar.’’

Öne Çıkanlar
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Son Haberler
Rüyada künefe görmek ne demek? Rüyada künefe görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada künefe görmek ne demek? Rüyada künefe görmenin anlamı nedir?
Chelsea'ye Brighton'dan transfer Spor
Chelsea'ye Brighton'dan transfer
Akbelen’den sonra Türkiye’nin en iyi doğal fıstık çamı ormanını da katledecekler Yaşam
Akbelen’den sonra Türkiye’nin en iyi doğal fıstık çamı ormanını da katledecekler
Sarıyer’de yol çöken sokakta 2 bina mühürlendi Yaşam
Sarıyer’de yol çöken sokakta 2 bina mühürlendi
Haluk Levent'in paylaşımı yürekleri dağladı. Vefa böyle bir şey Magazin
Haluk Levent'in paylaşımı yürekleri dağladı. Vefa böyle bir şey
Erken emeklilik için askerlik ve doğum borçlanmasında dikkat çeken detay Memur ve Emekli
Erken emeklilik için askerlik ve doğum borçlanmasında dikkat çeken detay
Kentte hortumla yıkama yasaklandı. Sıra halı fabrikalarında Güncel
Kentte hortumla yıkama yasaklandı. Sıra halı fabrikalarında