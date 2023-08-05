Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözü halk arasında sıklıkla kullanılan atasözlerindendir. Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?

Atasözleri ve deyimler, büyükler tarafından söylenmiş ve yüzyıllar boyu nesilden nesle aktarılmış olan sözlü miraslardır. Atasözleri genelde bir konu hakkında ders çıkarmayı ve bir durumu daha farklı, mecazi anlatmaya dayalıdır.

‘YALANCININ MUMU YASSIYA KADAR YANAR’ ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı, bir kişinin söylediği bir yalanın çok geçmeden ortaya çıkmasıdır. Yassıya kadar yanar kısmında da bu durumun çabucak ortaya çıkacağı kastedilmiştir. Yani söylenen bir yalan muma benzetilir ve yatsıdan sebep ise gün bitmeden ortaya çıkması anlatılır.

Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün en kısa açıklaması bir yalanın çok geçmeden ortaya çıkması şeklindedir.

Sevilerek kullanılan atasözlerinden biri olan yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözü, bir kişinin yalanının ortaya çıkması durumunda söylenebilir. Eğer bir kişi bir başkasının yalanını ya da yanlışını anlarsa bu atasözünü kullanabilir.

Örnek cümle kullanımı aşağıdaki gibidir:

‘’Anlaşılmaz sanıyorsun ama yalancının mumu yassıya kadar yanar.’’

‘’Gel kendin itiraf et bak yalancının mumu yassıya kadar yanar.’’