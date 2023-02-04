﻿Yalandan kim ölmüş?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) açıkladı:

Ocak 2022-Ocak 2023 döneminde yıllık enflasyon

*E-TÜFE: Yüzde 121,62

*Ocak 2023'te aylık enflasyon: Yüzde 9,26

Bağımsız akademisyenlerin kurduğu ENAG'ın bilimsel inceleme sonucu işte böyle.

AKP iktidarının son 4 yılda 4 kez başkanını değiştirdiği Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklaması ise şöyle:

Ocak 2022-Ocak 2023 döneminde yıllık enflasyon

*TÜFE: yüzde 57,68

*Ocak 2023'te aylık enflasyon: Yüzde 6,65

AKP iktidarının son 4 yılda 4 kez başkanını değiştirdiği TÜİK'in rakamları da böyle.

Hayat pahalılığını yaşayan sizlersiniz.

Hangisine inanırsınız?

Ben size Ankara'daki bir zincir marketten çektiğim bazı fotoğrafları sunayım:

Taze fasulye: 44,50 lira

Sarımsak: 39,50 lira

Kırmızı biber: 39,50 lira

Sivri biber: 45.00 lira

30 yumurta: 62,90 lira

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Halk marketlerde et satmaya başladı.

Dana kıyma: 139 lira

Dana kuşbaşı: 149 lira

Ankaralılar uzun kuyruklar oluşturdular.

Ankara'da en ucuz et fiyatını araştırdım.

Sonuç şöyle:

Dana kıyma: 179,90 lira

Dana kuşbaşı: 196,90 lira

Dana bonfile: 430 lira

Kuzu pirzola: 322 lira…

Değerli okurlarım,

1 litre süt: 20 lira

1 kilo peynir: 245 lira…

Hazine ve Maliye Balkanı Nureddin Nebati diyor ki;

-"Enflasyonun boynunu kırdık, belini de kıracağız…"

Sizler çarşı-pazarda fiyatları görüyorsunuz ve benim gibi şöyle düşünüyorsunuzdur;

-Ağam benimle dalga mı geçiyor?

TÜİK "emir demiri keser" misali AKP iktidarının keyfine göre enflasyonu düşük gösteriyor.

Bunun ceremesini de emekli, memur ve işçiler çekiyor.

Hükümetin yandaşı Türk İş'in Ocak 2023 araştırma sonuçları şöyle:

Mutfak enflasyonu aylık: Yüzde 9,02 (TÜİK: 6,55)

Son on iki aylık enflasyon: Yüzde 108,57 (TÜİK: 57,68)

4 kişilik ailenin açlık sınırı: 8.864 lira (Asgari ücret: 8.506 lira)

4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı: 28.875 lira

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti: 11.557 lira

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Orta Direk" diye tanımladığı büyük çoğunluk ne yazık ki çöktü.

AKP'nin 20 yıllık iktidarı ile ekonomist (!) Erdoğan'ın Türk milletine armağanı zenginlik değil ne yazık ki fakirlik oldu.

İnanıyorum ki Türk milleti seçimde yaşadığı açlık ve yoksulluğun hesabını Cumhur İttifakı'nın paydaşları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den seçim sandığında soracaktır.

Değerli okurlarım,

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği (OAPGD) TÜİK konusunda, "Kamuoyuna duyuru ve hükümete çağrı" başlıklı açıklamasında özetle şu görüşe yer verdi:

"Resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslardır.

TÜİK bünyesinde rakamlarının belirlenmesi için yapılacak çalışmalarda, Kurumun bir organı olan İstatistik Konseyinin üyelerinden seçilecek ve ayrıca bağımsız akademisyenlerin de yer alacağı bir "Fiyat Hareketleri İzleme Grubu" şeklinde bir yapılanmanın yer alması, belirlenecek enflasyon rakamlarının daha güvenilir olmasını sağlayacak ve kamuoyunun aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi de mümkün olacaktır.

TÜİK'in rakamlarının, yapılacak idari ve teknik incelemelerle gerçekliği teyit edilmediği ve kurum şeffaflığının sağlanmadığı sürece bu alandaki tartışmaların önüne geçilmesi zor görülmektedir.

Son 5 yıllık işlemlerin denetlenmesi, incelenmesi ve soruşturulması yoluyla tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması önemli görülmektedir.

TBMM'de oluşturulacak bir Araştırma Komisyonu eliyle yapılacak incelemeler sonucunda kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı hesaplamaların yapıldığının tespiti halinde tüm sorumlular hakkında adli, idari ve disiplin işlemleri başlatılmalıdır.

Daha önemlisi rakamların düşük gösterildiğinin tespiti halinde, enflasyon rakamları yeniden hesaplanarak bu rakamların memur ve emekli aylıklarına faiziyle birlikte yansıtılması ve gecikmeli de olsa hakkın teslim edilmesi sağlanmalıdır.

Memur ve emekli aylıklarına yapılacak fark zamların tutarları ise "kamu zararı" çerçevesinde Kurumun en üst yetkililerden başlamak üzere tüm sorumlulardan tahsili için gerekli işlemler yerine getirilmelidir."

Bakalım bu haklı çağrı üzerine Meclis'te TÜİK için araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge veren milletvekili çıkacak mı?