Tarihe düşülen not, vicdanlara yazılan belge olur.

Gazetecilik sadece haber vermek değildir.

Gazetecilik, olanı olduğu gibi aktarmakla birlikte, olmayanın da neden olmadığını kamuoyuna dürüstçe açıklamaktır.

Yeni kitabım; “Yalanlar – Gerçekler” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava sürecini, açıklanmayan iddianamenin izini, savunmalarda ortaya konulan gerçekleri ve siyasetin gölgesinde ilerleyen yargı mekanizmasının çarpıcı çelişkilerini gözler önüne seriyor.

Bu kitap, bir siyasetçinin değil; Bir belediye başkanının, bir halk iradesinin ve bir hukuk mücadelesinin hikâyesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi kayıtlarından, miting meydanlarındaki halkla buluşmalarına kadar uzanan bu süreç, sadece İmamoğlu’nun değil, milyonlarca İstanbullunun da tanıklığıyla örüldü.

Ve elbette, bu süreç 15,5 milyon yurttaşın oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen bir ismin, sandıkta değil, mahkeme salonlarında siyaseten tasfiye edilmek istenmesine gösterilen tepkilerin de belgesidir.

Bu kitap, milletin tanıklığının sayfalara dökülmüş halidir.

İmamoğlu; İddianame açıklanmadan “tutuklu” yargılanan, yandaş medyanın kanıtsız iftiraları ve gizli tanık iddiaları ile suçlanan bir siyasetçi...

Gazeteci olarak görevim, gerçeği yalnızca görülen ve yaşanan gerçeği halka yansıtmaktır.

Halkın haber alma hakkı anayasa ile somut gerçektir.

Yalanlar Gerçekler – Ekrem İmamoğlu kitabımı hazırlarken gazetecilik mesleğimin namusunu, halkın haber alma hakkını ve tarihe karşı sorumluluğumu esas aldım.

Çünkü bazı davalar sadece sanığı değil, aynı zamanda yargılayanları da yargılar.

Bu nedenle; bu kitap bir anı değil, bir belge; bir yorum değil, bir tanıklıktır.

Yarınlara, doğrular ve gerçekler kalmalı.

Tarihe not düşülecekse, tarafsız kalemle yazılmalı.

Ve son olarak belirtmeliyim ki bu eseri hazırlarken şunu vurgulayayım:

56 yıllık gazetecilik meslek hayatımda gerçekler peşinde koştum ve hiçbir iktidarın önünde eğilmedim.

Mesleki kariyerimin yüklediği sorumluluk bilinciyle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan resmi açıklama ve Ekrem İmamoğlu’nun mahkemelere sunduğu savunmaları aynen kaleme aldım.

Çünkü biz, gerçeklerin peşinden gidenlerdeniz.

Adınıza imzalı PROJE ile YALANLAR GERÇEKLER Ekrem İmamoğlu kitaplarımı edinmek isterseniz Algola Medya Yayınevinden sipariş edebilirsiniz.

https://algolamedya.com/magaza/

Ayrıca tüm internet sitelerinden de satışa sunuldu.